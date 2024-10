Andreas Pereira é convocado para o lugar de Vini Jr

O meia Andreas Pereira, do Fulham, foi convocado para o lugar de Vini Jr, cortado da Seleção Brasileira por conta de uma lesão na cervical. Os jogadores são esperados em São Paulo nesta segunda-feira (7), mas, por estar na Inglaterra, o jogador pode acabar se atrasando na reapresentação.

Assim, o atleta de 28 anos ficará à disposição do treinador Dorival Júnior para os duelos contra Chile e Peru, nos dias 10 e 15 de outubro, ambos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Andreas Pereira está com 28 anos e já disputou oito partidas pela Seleção Brasileira. Inclusive, ele representou o Brasil na Copa América deste ano.

Vini Jr foi o quarto jogador a ser cortado nesta convocação de Dorival Júnior. Antes, Alisson foi substituído por Weverton; Arana foi cortado e viu Alex Telles entrar em seu lugar e Beraldo substituiu o lesionado Bremer. Veja como está a lista agora ao final da reportagem.

O Brasil precisa das vitórias para não voltar a se complicar nas Eliminatórias da Copa do Mundo. A Seleção está em quinto lugar, com 10 pontos, apenas um a mais do que o Paraguai, sétimo lugar e primeiro fora do G6 (o sétimo jogará a repescagem mundial).

Veja os convocados:

GOLEIROS

Weverton – Palmeiras

Bento – Al-Nassr

Ederson – Manchester City

LATERAIS

Danilo – Juventus

Vanderson- Monaco

Alex Telles – Botafogo

Abner – Lyon

ZAGUEIROS

Beraldo – PSG

Éder Militão – Real Madrid

Gabriel Magalhães – Arsenal

Marquinhos – Paris Saint-Germain

MEIO-CAMPISTAS

André – Wolverhampton

Bruno Guimarães – Newcastle

Andreas Pereira – Fulham

Gerson – Flamengo

Lucas Paquetá – West Ham

Rodrygo – Real Madrid

ATACANTES

Endrick – Real Madrid

Raphinha – Barcelona

Luiz Henrique – Botafogo

Igor Jesus – Botafogo

Savinho – Manchester City

Gabriel Martinelli – Arsenal

