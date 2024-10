Chelsea e Nottingham empatam em jogo insano

Em jogo muito quente, com lances viris e os times buscando o ataque, Chelsea e Nottingham Forest ficaram no 1 a 1 na manhã deste domingo (6/10), pela sétima rodada do Campeonato Inglês. O time visitante foi guerreiro e conseguiu suportar a pressão. Principalmente depois dos 33 minutos do segundo tempo, quando teve Ward-Prowse expulso e viu seu goleiro, Sels, se tornar o melhor em campo. O Nottingham saiu na frente com Chris Wood no início do segundo tempo. Mas Madueke empatou quase em seguida.

Enquanto o Chelsea sustenta o quarto lugar (zona da Champions) com 14 pontos, o Nottingham, que faz início de campeonato muito bom, ocupa a nona posição, com nove pontos. Bem mais eficaz do que nas duas temporadas passadas, quando penou para se sustentar na elite inglesa.

Primeiro tempo: lá e cá

O primeiro tempo foi intenso. O Nottingham teve a estratégia de, ao recuperar a bola, partir rapidamente para o ataque e chutar a gol. Com apenas 35% de posse, finalizou nove vezes, o mesmo número do Chelsea, e esteve perto do gol em pelo menos dois lances. No entanto, o Chelsea foi superior, criando três chances claras, sendo a melhor delas no fim da etapa, quando uma espirrada bateu na trave, rolou pela linha do gol e foi parar nas mãos do goleiro belga Sels.

Segundo tempo: Nottingham segura o Chelsea

Veio o segundo tempo e, com ele, os gols. Aos quatro minutos, o Nottingham saiu na frente. Após uma falta da direita cobrada por Ward-Prowse, o zagueiro Milenkovic ajeitou para o atacante neozelandês Woods, que tocou na bola e superou o goleiro Robert Sánchez. Porém, a vantagem durou pouco. Aos 11 minutos, Madueke recebeu pela esquerda, saiu da marcação do lateral Alex Moreno e chutou rasteiro, fazendo um belo gol para o Chelsea e empatando a partida.

A intensidade se manteve, e ambos os times, em suas estratégias, chegavam com perigo ao ataque. Aos 33, Prowse, que já tinha amarelo, segurou a bola com as mãos para evitar contra-ataque de extremo perigo. Foi expulso e Nottingham ficou com dez. Aí o Chelsea foi para cima.

Logo depois, Palmer obrigou Sels a fazer uma defesa sensacional. Nos acréscimos, a situação ficou insana: João Félix perdeu uma oportunidade clara frente a Sels. Quase em seguida, Chris Wood forçou Sánchez a fazer um milagre, e depois Palmer fez duas defesas incríveis. Era um jogo para muitos gols, mas a bola teimou em não entrar.

Jogos da 7ª rodada do Inglês

Sábado (5/10)

Crystal Palace 0x1 Liverpool

Arsenal 3×1 Southampton

Brentford 5×3 Wolverhampton

Manchester City 3×2 Fulham

West Ham 4×1 Ipswich

Leicester 1xo Bournemouth

Everton 0x0 Newcastle

Domingo (6/10)

Aston Villa 0x0 Manchester United

Chelsea 1×1 Nottingham Forest

12h30 – Brighton x Tottenham

