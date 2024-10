Lazio vira sobre o Empoli e acirra briga pela ponta do Italiano

A Lazio sofreu, mas virou e venceu o Empoli por 2 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Italiano, neste domingo (6). Esposito abriu o placar, enquanto Zaccagni e Pedro deram números finais. Esta foi apenas a primeira derrota do time visitante no Calcio 2024/2025.

Com o resultado, a Lazio pulou para a quarta colocação, com 13 pontos, a mesma da Juventus, que leva a melhor no saldo de gols: 9 a 3. Os dois primeiros colocados são Napoli (16) e Internazionale de Milão (14). O pelotão da frente tem ainda Udinese (13) e Milan (11), mas os rubro-negros ainda jogam na rodada. Já o Empoli está em nono, com dez pontos.

O Empoli abriu o placar aos 9, quando Pezzela cruzou na medida para Esposito fazer de cabeça. A Lazio cresceu na partida, teve algumas boas oportunidades e chegou ao empate aos 48: Nuno Tavares cruzou, e Zaccagni empatou, também de cabeça. Esta foi a quinta assistência do lateral português na competição, líder no quesito no Italiano.

No segundo tempo, a Lazio seguiu superior. Aos quatro, Dia sofreu pênalti. Castellanos desperdiçou a penalidade, mas viu o espanhol Pedro, ex-Roma e Barcelona, sacramentar a virada aos 40, em finalização invadindo a área do Empoli.

Na próxima rodada, a Lazio visita a Juventus, fazendo um confronto direto, portanto. Já o Empoli recebe o líder Napoli. Os embates serão realizados daqui a duas semanas, afinal, o calendário europeu irá parar por conta da Data-Fifa.

Jogos da 7ª rodada do Italiano

Sexta-feira (4/10)

Napoli 3×1 Como

Verona 2×1 Venezia

Sábado (5/10)

Udinese 1 x 0 Lecce

Atalanta 5 x 1 Genoa

Inter de Milão 3 x 2 Torino

Domingo (6/10)

Juventus 1 x 1 Cagliari

Lazio 2 x 1 Empoli

Bologna 0 x 0 Parma

Monza x Roma – 13h

Fiorentina x Milan – 16h45

