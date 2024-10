Bundesliga: em jogo maluco, Bayern empata com o Frankfurt

O Bayern de Munique tropeçou mais uma vez na temporada. Em jogo maluco de seis gols, neste domingo (6), os Bávaros ficaram no 3 a 3 com o Frankfurt, no Deutsche Bank Park, em jogo pela sexta rodada da Bundesliga.

O Eintracht, por sua vez, chega à sete jogos sem perder na temporada. Kim Min-Jae, Upamecano e Olise fizeram os gols do time de Vincent Kompany. Já pelo Eintracht, o artilheiro da Bundesliga, Marmoush marcou duas vezes; Ekitike também deixou o dele.

O jogo

O primeiro tempo mostrou a razão da Bundesliga ser uma das ligas com maior média de gols no mundo. Dessa forma, o placar já mostrava 2 a 2 ao intervalo. O Bayern foi quem saiu na frente, em jogada ensaiada de escanteio. Após levantamento na área, Müller rolou para Kim Min-Jae, que, de primeira, estufou as redes adversárias, aos 15′.

Mas o Frankfurt chegou à virada em gols parecidos. Em contra-ataque fulminante, Marmoush ficou na cara de Neuer e chutou cruzado para superar Neuer, aos 22′. Já aos 35′, em nova transição veloz, o atacante serviu o companheiro Ekitike, que, também cruzado, virou o jogo. Três minutos depois, porém, em nova jogada de escanteio, Upamecano voltou a deixar tudo igual.

Na etapa complementar, o Bayern não demorou para recuperar a liderança do placar. Afinal, em ótima jogada trabalhada, Kane deixou de calcanhar para Olise, aos 8′. O francês deu uma caneta no defensor e, de canhota, mandou bonito para superar o goleiro Kauã Santos. Não fosse o brasileiro, aliás, Bayern poderia ter fechado o caixão.

Mas o Frankfurt foi guerreiro e conseguiu presentear sua torcida com um importante empate. O artilheiro Marmoush recebeu de Ebimbe e, aos 45+4′ da etapa final, chutou na saída de Neuer para deixar tudo igual no Deutsche Bank Park: 3 a 3.

Próximos passos

Apesar de encerrar a sequência de quatro vitórias na Bundesliga, o Frankfurt não deixa o líder Bayern desgarrar. Afinal, a equipe fica em terceiro, com três pontos – um a menos que os Bávaros, que reassumem a liderança com resultado.

Enquanto os Bávaros voltam a campo contra o Stuttgart, no dia 19 (somente após a Data Fifa), o Frankfurt tem ninguém menos que os atuais campeões da Alemanha pela frente; o Bayer Leverkusen. O jogo também é dia 19.

Jogos da sexta rodada do Campeonato Alemão

Sexta-feira (4/10)

Augsburg 2×1 Borussia Mönchengladbach

Sábado (5/10)

Union Berlin 2×1 Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen 2×2 Kiel

Werder Bremen 0x1 Freiburg

Bochum 1×3 Wolfsburg

St. Pauli 0x3 Mainz

Domingo (6/10)

Heidenheim 0x1 RB Leipzig

Frankfurt 3×3 Bayern

Stuttgart x Hoffenheim – 14h30 (de Brasília)

