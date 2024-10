Tottenham tem pane na etapa final e leva a virada do Brighton

Em uma virada sensacional, o Brighton venceu o Tottenham neste domingo (6/10) no jogo que fechou a sétima rodada da Premier League. No Falmer Stadium, os londrinos abriram 2 a 0 no primeiro tempo. No entanto, na volta do intervalo, o Brighton mudou completamente de postura. Dessa forma, conquistou um triunfo impressionante por 3 a 2.

O holandês Rutter foi o grande personagem da partida. Ele substituiu o lesionado João Pedro e, apesar de ter falhado no primeiro gol dos Spurs, teve uma atuação decisiva na etapa final. Fez um gol e deu a assistência para o tento de Welbeck. O outro gol do Brighton foi anotado por Mitoma, que foi o melhor em campo. Pelo Tottenham, os gols foram marcados por Brennan Johnson e Maddison.

Com a vitória, o Brighton chega a 12 pontos, encerrando a sétima rodada em sexto lugar. O Tottenham, com 10 pontos, cai para o nono lugar na tabela.

Primeiro tempo: Tottenham 2 a 0

O Tottenham foi melhor durante todo primeiro tempo, trocando passes perto da área do rival. E com boas chances. Chegou a ter um gol anulado. Mas aos 22, Maddison aproveitou uma bola recuperada pelo Tottenham na intermediária de ataque e lançou Brennan Johnson, que entou desmacado para fazer 1 a 0. O Brighton tentou buscar o ataque, mas quem ampliou foi o Tottenham com Maddison, aos 32. Um chute fraco, mas que o goleiro Verbruggren aceitou.

Segundo Tempo: A virada do Brighton

No segundo tempo, tudo mudou. Logo aos dois minutos, Minteh apareceu desmarcado pela direita da área. Ele aproveitou uma furada de Udogie e, livre, chutou de esquerda para diminuir o placar. Esse gol despertou o time e a torcida, que explodiu de alegria quando, aos 13 minutos, veio o empate. Em uma jogada pela esquerda, Mitoma recebeu, observou a infiltração de Rutter e fez um passe perfeito para o holandês. Assim, foi só bater para deixar 2 a 2. no placar.

O Tottenham, desnorteado, sofreu um duro golpe aos 21 minutos. Rutter recebeu pela direita, ganhou duas divididas no pé de ferro e, quase saindo pela linha de fundo, conseguiu fazer o cruzamento que Welbeck testou para virar o placar. O Tottenham seguiu em pane e, por pouco não levou o quarto gol. Enfim, grande resultado para o Brighton.

Jogos da 7ª rodada do Inglês

Sábado (5/10)

Crystal Palace 0x1 Liverpool

Arsenal 3×1 Southampton

Brentford 5×3 Wolverhampton

Manchester City 3×2 Fulham

West Ham 4×1 Ipswich

Leicester 1xo Bournemouth

Everton 0x0 Newcastle

Domingo (6/10)

Aston Villa 0x0 Manchester United

Chelsea 1×1 Nottingham Forest

Brighton 3×2 Tottenham

