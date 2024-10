Fluminense terá dez dias para esvaziar Departamento Médico na Data Fifa

Em meio ao intenso calendário do futebol brasileiro, os treinadores sonham em ter tempo para recuperar jogadores e fortalecer seu estilo de jogo. Assim, nesta reta final de temporada, o Fluminense terá pelo menos dez dias para tentar esvaziar o Departamento Médico e chegar mais forte na luta contra o rebaixamento.

Afinal, a equipe tem tido desfalques importantes, sobretudo no sistema defensivo. Desde que retornou ao clube carioca, Thiago Silva tomou conta da zaga, com experiência e qualidade, e contribuiu diretamente para a arrancada logo após a chegada do técnico Mano Menezes.

O defensor, inclusive, sentiu dores no calcanhar do pé esquerdo e atuou no sacrifício na eliminação da Libertadores para o Atlético-MG na Arena MRV. Logo depois, não esteve em campo diante de Atlético-GO e Cruzeiro e trabalha para voltar contra o Flamengo, dia 17 (quinta-feira), às 20h (de Brasília), no Maracanã.

Além disso, Nonato fraturou o nariz e teve que passar por uma cirurgia. O meio-campista, então, não enfrentou a Raposa e tenta se recuperar. Ignácio, por sua vez, passou por uma cirurgia no joelho esquerdo, entretanto já voltou a treinar e está cada dia mais perto do retorno.

Dois nomes que certamente estarão à disposição de Mano Menezes são os de Germán Cano e Diogo Barbosa, que voltam de suspensão. Por outro lado, o lateral-esquerdo Marcelo e o atacante Keno estão suspensos e desfalcam o time diante do arquirrival. Jhon Arias está à serviço da Colômbia nesta Data Fifa para partidas das Eliminatórias da América do Sul.

Olho na tabela

O Fluminense é o 16° colocado, com 30 pontos e um jogo a menos a disputar em relação a Vitória e Corinthians, que abrem o Z4 com 29 pontos. Essa partida acontece no dia 22, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, diante do Athletico-PR, pela 17ª rodada.

