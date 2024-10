Cruzeiro tem quatro jogadores com contrato se encerrando; saiba

Com a reta final da temporada se aproximando, os times começam a analisar os jogadores em fim de contrato. No Cruzeiro, por exemplo, são quatro jogadores com vínculo encerrando em dezembro 2024.

São eles: o lateral Wesley Gasolina, os volante Ramiro e Lucas Silva, além do atacante Rafael Silva – nenhum deles é titular. Saiba, então, como estão as situações de cada um.

Rafa Silva, aliás, está próximo de retornar de lesão no joelho direito. Ele, que tem quatro gols em 16 jogos na temporada, não atua há quase quatro meses por conta do problema em questão. Aos 32 anos, o atacante não sabe se permanecerá na Raposa para o ano que vem.

Os volantes Ramiro e Lucas Silva (ambos de 31 anos), por sua vez, já gozaram de mais prestígio no elenco. Não se sabe, então, se eles seguirão no clube ou procurarão outros rumos. Ramiro tem 29 jogos no ano, com um gol e uma assistência, totalizando 1.244 minutos. Lucas Silva tem 40 aparições, com mais que o dobro de minutos do companheiro de posição: 2.688.

Já Wesley Gasolina é o que tem maior probabilidade de deixar o time. Afinal, tem jogos que ele sequer é relacionado pelo Cruzeiro. O jogador de 24 anos tem 13 partidas na temporada

