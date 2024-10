Nice segura a pressão, empata e tira o PSG da liderança do Francês

O Paris Saint-Germain perdeu a oportunidade de seguir na liderança do Campeonato Francês e ficou no empate, por 1 a 1, com o Nice, no Allianz Riveira, neste domingo (6). Ali Abdi abriu o placar na primeira etapa, enquanto Nuno Mendes deixou tudo igual no segundo tempo. Com o resultado, o PSG foi a 17 pontos, a dois do líder Monaco, enquanto os donos da casa somam 9, em nono.

Na próxima rodada, a equipe parisiense mede forças com o Strasbourg, dia 19 (sábado), às 16h (de Brasília), no Parc des Princes. Além disso, o Nice joga no dia seguinte, às 12h (de Brasília), diante do Nantes, no La Beaujoire.

Confronto agitado

Desde o apito inicial, a partida foi recheada de emoção e lances perigosos de ambos os lados. Assim, o primeiro deles saiu da cabeça de Ali Cho, que aproveitou o cruzamento para superar o adversário e levar perigo à meta do PSG. Os visitantes, então, só conseguiram assustar aos 37, do primeiro tempo, quando Nuno Mendes bate forte no lado esquerdo, mas para em Bulka.

Dever de casa

Em determinado momento da primeira etapa, o Paris Saint-Germain começou a se arriscar mais para tentar seguir na liderança da competição, entretanto foi o Nice que abriu o placar. Ali Abdi arrisca uma finalização da entrada da área, e o desvio engana Donnarumma.

PSG iguala tudo

Na volta do intervalo, Dembele faz boa jogada e acha Nuno Mendes em boas condições de finalizar. O jogador, então, arrisca a bomba e empata a partida no Allianz Riveira.

Trave estremece

Os visitantes se arriscaram mais após o empate e carimbaram a trave. O lance aconteceu, quando Marquinhos, de cabeça, se antecipou na área, porém parou no poste da meta de Bulka.

Em outro bom momento do Paris, Vitinha teve liberdade na entrada da área para finalizar. No entanto, o chute rasteiro parou nas mãos do arqueiro do Nice, que teve uma atuação segura.

Visitantes pressionam até o fim

Na reta final da partida, o PSG foi para cima e enfileirou escanteios. Dessa forma, a defesa do Nice sustentou bem a pressão e não deixou os visitantes transformarem as oportunidades em gol.