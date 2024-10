Em tarde de brasileiros, Porto bate o Braga e segue na cola do Sporting

O Porto fez o ‘dever de casa’, no Estádio dos Dragões, e bateu o Braga por 2 a 1, neste domingo (6), pelo Campeonato Português. Galeno abriu o placar, ainda no primeiro tempo, de pênalti. Na etapa final, Roger Fernandes fez um golaço, enquanto Pepê ampliou o placar. Com o triunfo, os donos da casa, agora, somam 21 pontos, a três do líder Sporting, enquanto o Braga segue com 14, em sexto.

Na sequência da competição, os visitantes medem forças com o Farense, dia 27, às 12h30, no Estádio Municipal. Os Dragões, por sua vez, visitam o AVS no dia seguinte, às 17h30, no Vila das Aves.

VAR em ação

No primeiro lance de perigo da partida, Sami avançou em direção à área. Assim, o jogador driblou o marcador e abriu o placar para o Porto. No entanto, o árbitro João Pinheiro interrompeu a comemoração para analisar o lance no VAR e assinalar falta na jogada.

Brasileiro estufa a rede

Durante todo o primeiro tempo, os donos da casa tentaram se impor, entretanto faltava direção nas finalizações e tranquilidade para construir o placar. O Braga, por sua vez, também não conseguiu ser eficiente e pouco incomodou. Nos minutos finais, porém, João Ferreira cometeu pênalti, e Galeno foi certeiro para abrir o placar para os Dragões.

Gol de placa

Em uma bonita jogada na área, Roger Fernandes, do Braga, acertou uma finalização no ângulo e deixou tudo igual. Nesse sentido, a boa chegou a raspar no travessão e acertou onde a coruja dorme.

Mais um brasileiro se destaca

Quatro minutos depois, Nico serviu Pepê, que teve tranquilidade para bater no canto do goleiro Matheus e ampliar o placar para o Porto, o que levou a torcida à loucura.

Visitantes tentam, mas são derrotados

O Braga se lançou ao ataque na busca pelo empate, contudo o Porto conseguiu sustentar bem a pressão e preencher seu sistema defensivo. Nesse sentido, os donos da casa só arriscaram de longe, sem incomodar a meta de Diogo Costa.

Por fim, a melhor chance aconteceu quando Gorby arriscou de longe e obrigou Diogo Costa a fazer uma bela defesa e espalmar para o lado.

