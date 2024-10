Marcos Paulo, ex-Fluminense, volta a atuar após um ano longe dos gramados

Depois de um ano longe dos gramados, Marcos Paulo, ex-Fluminense e São Paulo, retornou aos gramados no último sábado (5), agora com a camisa do Molenbeek, da Bélgica. Afinal, o brasileiro entrou no empate por 1 a 1 com o RAAL La Louvière. Além disso, utilizou suas redes sociais para celebrar a nova fase da carreira.

“Pior momento da minha carreira, sem poder fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol. Foi um processo longo, com muitas dúvidas. Diversas vezes eu tinha certeza que voltaria melhor que antes, assim como também pensei em largar tudo”, revelou Marcos Paulo., que teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Ao todo, foram um mês e cinco dias longe da profissão. Marcos Paulo relatou os piores momentos desse período e agradeceu aos amigos e profissionais que o ajudaram a ter força neste momento.

“Dias e noites chorando, aflito, tirando forças de onde já parecia não ter. Muitas pessoas me ajudaram nesse processo, primeiramente minha família, que sempre esteve comigo e nesse momento não seria diferente. Aos profissionais que me ajudaram, sou grato a cada um, aos meus amigos de verdade, a gratidão é eterna porque vocês foram muito importantes nesse momento e a todos que torcem por mim, o meu muito obrigado”, explicou.

O brasileiro entrou em campo aos 42 minutos do segundo tempo e ficou em campo por oito minutos. Apesar do empate, o Molenbeek manteve a liderança do campeonato com 17 pontos, um a mais que o Zult Waregem. Vale lembrar que o clube faz parte da rede empresarial Eagle Football Holdings, comandada por John Textor e que também é dona do Botafogo.

Revelado pelo Fluminense

Revelado na base do Fluminense, o atacante subiu ao profissional do time em 2019. Dois anos depois, chegou ao Atlético de Madrid, por nove milhões de euros (aproximadamente R$ 54 milhões na cotação atual). Desde a chegada à Espanha, também passou por Famalicão, Mirandés e São Paulo, todos por empréstimo.