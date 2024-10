Convocado, Arias terá jogo pela Colômbia dois dias antes do Fla-Flu

Do atual elenco do Fluminense, apenas Jhon Arias irá defender a sua seleção nesta Data Fifa. Afinal, o jogador tem se destacado com a camisa da Colômbia e se consolidou como titular. No entanto, o atleta estará em campo para enfrentar o Chile, em solo colombiano, em 15 de outubro, dois dias antes do clássico do Tricolor com o Flamengo, pelo Brasileirão.

Ao longo desta Data Fifa, o colombiano terá dois compromissos. O primeiro deles acontece nesta quinta-feira (10), em jogo contra a Bolívia, no Estádio Municipal de El Alto. Na sequência, enfrenta o Chile na terça-feira, dia 15 de outubro, pela 10ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Essa partida acontece no Metropolitano Barranquilla às 17h30 (de Brasília).

Logo após a partida, a tendência é que Arias fique à disposição de Mano Menezes para o Fla-Flu, mesmo que não participe dos últimos treinos preparatórios para a partida.

Atualmente, o colombiano é o principal destaque do Tricolor de Laranjeiras na temporada. Até o momento, soma 11 gols, sendo o artilheiro do time, e sete assistências, com sete, atrás apenas de Paulo Henrique Ganso, que tem oito.

Olho na tabela

O Fluminense é o 16° colocado, com 30 pontos e um jogo a menos a disputar em relação a Vitória e Corinthians, que abrem o Z4 com 29 pontos. Essa partida, inclusive, acontece no dia 22, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, diante do Athletico-PR, pela 17ª rodada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.