Ex-Manchester United anuncia a criação de rede social para jogadores se promoverem no mercado

Patrice Evra, ex-lateral-esquerdo de Manchester United e Juventus, promete realizar uma revolução no futebol. Isso porque através de um vídeo em seu Instagram, ele prometeu a criação de um aplicativo para ajudar os jogadores de futebol. Uma rede social chamada “Player” vai permitir que os atletas tentem se promover no mercado. Assim, o “LinkedIn do futebol” aparece como uma chance de os jogadores de futebol assinarem contratos, principalmente com a postagem de vídeos e estatísticas. Assim, eles tentam chamar a atenção de representantes, olheiros e clubes. O público-alvo tem como destaque atletas em evolução.

Relação do ex-jogador com o projeto

O aplicativo é uma parceria do ex-Manchester United com o empreendedor de tecnologia, Tommy Fish. A entrada de Evra no projeto teve o objetivo de popularizá-lo com rapidez. O “Player” ainda está em uma fase de testes, porém, mesmo na versão Beta, já fechou um acordo com o West Ham, da Premier League. A propósito, já garantiu com que alguns atletas conseguissem contratos depois de partidas de exibição.

Além disso, o aplicativo “Player” já recebeu um investimento de 1,2 milhão de dólares (aproximadamente R$ 6,55 milhões na cotação atual). O jogador francês comentou sobre a novidade e fez um comparativo na época em que atuava.

“Quando eu estava no Manchester United, adoraria uma plataforma para meu perfil de futebol para compartilhar minhas memórias e conquistas com minha comunidade. Agora, os jogadores podem fazer cada partida valer a pena em um só lugar”, detalhou em entrevista à revista “Forbes”.

“Queremos fazer a nossa parte com o Player para ajudar a impulsionar o futebol feminino”, disse Tommy, em seu LinkedIn, sobre o aplicativo ser voltado também para a modalidade feminina. “Queremos dar às mulheres a visibilidade e o reconhecimento que elas merecem. Somos aliados do jogo feminino”, acrescentou Evra.

Passagem de Evra pelo Manchester United

O ex-lateral-esquerdo fez parte dos tempos de glórias dos Diabos Vermelhos, especialmente sob o comando do ilustre e histórico treinador Alex Ferguson. Ao todo foram nove temporadas, venceu cinco títulos do campeonato inglês, quatro supercopas nacionais, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes.

