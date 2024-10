Em marca especial pelo Flamengo, Gabigol motiva companheiros no vestiário contra o Bahia

O atacante Gabigol atingiu a marca de 300 jogos com a camisa do Flamengo na partida contra o Bahia, no sábado (5), em Salvador. O jogador, aliás, foi quem puxou o discurso no vestiário antes de a bola rolar. Mencionando a marca, ele pediu para que seus companheiros tratassem o confronto como uma decisão.

“Hoje faço 300 jogos com a camisa do Flamengo e isso para mim é muito especial. E principalmente com vocês. E eu sei, vocês sabem, todo mundo aqui sabe, o quanto uma vitória do Flamengo aumenta tudo. A expectativa, a moral, a alegria do final de semana. Então, o que eu peço é o seguinte: hoje é uma final”, disse Gabigol, em vídeo publicado pela “FlaTV”.

Gabigol foi titular na vitória por 2 a 0. O primeiro gol rubro-negro, ainda no primeiro tempo, foi de Ayrton Lucas, aos 35 minutos. Já na reta final da segunda etapa, Charly Alcaraz, de pênalti, sacramentou a vitória.

