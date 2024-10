Ex-Flamengo se destaca como um dos principais assistentes brasileiros sub-23 em 2024

O atacante Guilherme Bala, do Shabab Al-Ahli, tem se destacado por suas assistências na temporada de 2024, consolidando-se como um dos principais nomes da UAE Pro League. Com 11 passes para gol, Guilherme, ex-Flamengo, é o segundo jogador sub-23 brasileiro com mais assistências no ano, de acordo com os números do site “Sofascore”.

Na última partida de sua equipe, no domingo, contra o Baniyas, Guilherme contribuiu com mais uma assistência na vitória por 5 a 1. Em 10 jogos nesta temporada, o atacante soma cinco participações diretas em gols, sendo um gol e quatro assistências. Ele lidera a estatística de assistências na equipe ao lado de Cartabia. Na temporada passada, Guilherme Bala já havia se destacado como o maior assistente do time na UAE Pro League, com 9 passes decisivos.

“Fico muito feliz por atingir esses números e ser reconhecido. Estou muito motivado a melhorar sempre, trabalho diariamente para estar evoluindo. Eu sempre busco os meus companheiros que estão bem posicionados, meu pensamento é sempre o time. Espero que possa ampliar ainda mais esses números de assistências e participações em gols e ajudar minha equipe nos objetivos da temporada”, afirmou Guilherme.

Momento do Shabab Al-Ahli

Com um início de temporada consistente, o Shabab Al-Ahli é o vice-líder da UAE Pro League, com 100% de aproveitamento após cinco rodadas, somando cinco vitórias. A equipe está em segundo lugar apenas no critério de saldo de gols. Guilherme comentou sobre o momento positivo do time.

“Estamos fazendo um início de temporada muito bom, são cinco vitórias na liga, 100% de aproveitamento, isso traz uma confiança muito grande para os jogos seguintes. Nós sabemos das dificuldades de manter um desempenho como esse, mas vamos trabalhar bastante para poder seguir vencendo e se mantendo entre os primeiros”, concluiu.

