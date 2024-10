Seleção Brasileira realiza primeiro treino no CT do Palmeiras

A Seleção Brasileira realizou nesta segunda-feira (07/10), seu primeiro treino visando o duelo contra o Chile. O embate acontece na quinta feira (10/10), em Santiago, ás 21h, pela 9ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

A atividade acontece na Academia de Futebol, CT do Palmeiras e foi aberta para a imprensa por 15 minutos. O técnico Dorival Júnior comandou um trabalho de aquecimento e uma roda de bobinho, antes de fechar a atividade.

Contudo, o treinador não teve todos os jogadores convocados à sua disposição. Afinal, apenas 19 dos 23 atletas estiveram presente no CT do Palmeiras. Os zagueiros Marquinhos e Beraldo, o lateral-esquerdo Abner e o atacante Raphinha ainda não se apresentaram.

Além disso, Dorival teve muitos problemas de última hora nesta data Fifa. Entre sexta-feira e domingo cinco atletas foram cortados por lesões: o goleiro Alisson, os zagueiros Bremer e Éder Militão, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Vini Júnior. Assim, nos lugares deles foram convocados Weverton, Beraldo, Fabrício Bruno, Alex Telles e Andreas Pereira.

A Seleção vai utilizar o centro de treinamento do Palmeiras até quarta-feira, quando embarca para Santiago. Em resumo, o Brasil ocupa o quinto lugar, com dez pontos, oito a menos do que a líder Argentina e apenas um ponto à frente da Bolívia, primeira fora da zona de classificação para a Copa do Mundo.

