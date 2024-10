Dupla cria do Vasco surge em lista com Messi na MLS

A Major League Soccer, liga dos Estados Unidos, está chegando ao fim da primeira fase. E existem ex-jogadores do Vasco fazendo sucesso na temporada 2024 surgindo, inclusive, em lista seleta junto de Lionel Messi, principal estrela da competição.

Gabriel Pec (LA Galaxy), revelado em 2019 na Colina, e Evander (Portland Timbers), que estreou em 2016, são os jogadores em questão. Eles dois somados a Messi (Inter Miami) juntam-se na lista dos únicos seis jogadores que marcaram pelo menos 15 gols e deram dez assistências ou mais na temporada. Os outros três são Chucho Hernández (Columbus Crew), Bouanga (LA FC) e Arango (Real Salt Lake).

Ex-Vasco se destacam na MLS

Não à toa, todas essas equipes já estão garantidas nos play-offs da Liga. O La Galaxy, por exemplo, lidera a Conferência Oeste, com 64 pontos em 33 rodadas. Gabriel Pec contribuiu e muito com esta campanha, sendo não só o goleador da equipe (15 gols), como principal garçom (14 assistências). Dessa forma, ele participou em 29 dos 68 gols de seu time (42,6%).

Pec, aliás, foi chamado para o All-Star Team, equipe formada pelos melhores jogadores até o momento no campeonato. Junto de Jordi Alba, Busquets (Inter Miami), e o próprio Evander, eles perderam por 4 a 1 para o All-Star Team da Liga do México – Pec entrou no decorrer do jogo.

Evander, por sua vez, vem apenas na nona posição com o Portland. Assim como Pec, ele é líder em gols e assistências na equipe. Apesar da colocação, o time já tem vaga garantida nos play-offs. A tendência, porém, é que o Timbers fique na zona dos times que vão para a fase de 16 avos de final (oitavo e nono colocados). Os sete primeiros avançam de maneira direta rumo às oitavas.

Já o Inter Miami de Lionel Messi surge na liderança da Conferência Leste, com a melhor campanha entre todas as 29 equipes. Messi não é o artilheiro do time, já que Luis Suárez tem um gol a mais (18 x 17). Nas assistências, porém, o camisa 10 doutrina: são 16. Só Evander e Acosta (do Cincinnati, com 20) deram mais passes para gols em 2024.

Outro ex-Vasco brilha

Quem também tem ótimos números na atual temporada da MLS é Luca Orellano, do Cincinnati. Ele já tem dez gols e sete assistências, sendo o segundo jogador com mais participações em gols (17) no time, atrás apenas do citado Acosta, com 34. O Cincinnati está na terceira posição da Conferência Leste e já tem vaga nas oitavas.

Ele está emprestado pelo Vasco com contrato até o fim de 2024 e pode seguir por lá caso o Cincinnati opte por mantê-lo no clube. Para isso, poderá ativar a cláusula de opção de compra, determinada em 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16,45 milhões no câmbio atual).

Jogadores com pelo menos 15 gols e 10 assistências na MLS

Chucho Hernandez (Columbus Crew) – 19 gols e 12 assistências

Bouanga (LA FC) – 19 gols e 11 assistências

Lionel Messi (Inter Miami) – 17 gols e 16 assistências

Arango (Real Salt Lake) – 17 gols e 12 assistências

Evander (Portland Timber) – 15 gols e 18 assistências

Gabriel Pec (LA Galaxy) – 15 gols e 14 assistências

