City declara vitória em disputa judicial contra Premier League

O Manchester City anunciou nesta segunda-feira (6) que venceu uma importante disputa judicial contra a Premier League relacionada aos acordos de patrocínio. No entanto, esse caso não está diretamente ligado ao “Julgamento do Século”, em que o clube enfrenta 115 acusações de infrações financeiras.

“O tribunal determinou que as regras eram estruturalmente injustas e que a Premier League também foi injusta na forma como as aplicou ao clube. Além disso, as regras eram discriminatórias, pois excluíam deliberadamente os empréstimos de acionistas”, diz o comunicado oficial do City.

“O tribunal concluiu que a Premier League tomou essas decisões seguindo procedimentos injustos”, completou.

Dessa maneira, chega ao fim um processo iniciado no começo deste ano, quando a Premier League estabeleceu regras para restringir certos acordos de patrocínio. De acordo com a imprensa britânica, o Manchester City ainda pode entrar com uma ação contra a Premier League.

LEIA MAIS: Manchester United discute futuro de Ten Hag e já tem substituto em mente

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.