Mendoza marca primeiro gol pelo León em empate contra América do México

O atacante colombiano Steven Mendoza, ex-Corinthians, Santos, Ceará e Bahia, marcou seu primeiro gol com a camisa do León no duelo contra o América do México, válido pelo Campeonato Mexicano. Mendoza, que chegou recentemente ao clube, celebrou o feito e ressaltou a importância de contribuir com a equipe.

“Estou muito feliz por poder marcar o meu primeiro gol pelo León. Vinha trabalhando muito e buscando poder marcar, e hoje foi possível. Infelizmente, não foi o resultado que buscávamos, que era uma vitória dentro de casa, mas estou bem animado por poder fazer o nosso gol. Espero seguir marcando e ajudando o León no decorrer da temporada”, disse Mendoza.

Desde que chegou ao León, Mendoza disputou seis partidas, sendo titular em cinco delas, e mantém uma média de 2,5 chutes por jogo, mostrando seu poder ofensivo. Com passagens marcantes pelo futebol brasileiro, o atacante tem se mostrado uma peça importante no elenco do time mexicano.

Com o resultado diante do América, o León ampliou sua sequência de invencibilidade para três jogos, com uma vitória e dois empates. O clube ocupa atualmente a 13ª posição na tabela, com 9 pontos, e segue na luta por uma vaga nas eliminatórias para a série final da competição, objetivo que o atacante considera possível.

“A liga mexicana é muito forte, com grandes times e jogadores qualificados, então todos os jogos são muito disputados. Sabíamos que a partida seria difícil. Agora, não temos muito tempo para lamentar, precisamos focar na preparação para os próximos desafios, porque temos totais condições de buscar uma vaga nas eliminatórias para as finais”, concluiu Mendoza.

