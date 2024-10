Barbieri transforma Juarez FC com vitórias históricas no México

Há oito meses no comando do Juarez FC, Maurício Barbieri volta a dar esperanças de dias melhores aos torcedores e à população de Ciudad de Juarez. Mais conhecida pelos filmes e séries sobre os narcotraficantes, a cidade vê nos resultados inéditos e nas quebras de tabus que o técnico brasileiro conquistou com o time um motivo para sorrir e comemorar.

Com três vitórias nos últimos cinco jogos, o Juarez saiu do último lugar para o 13º, ficando assim a quatro pontos da zona de classificação da Liga MX. As duas últimas vitórias longe de seus domínios, contra Puebla e Santos Laguna, foram inéditas para o clube. Isto porque o clube nunca venceu esses adversários fora de casa. Contra o Santos Laguna, no último domingo (06), foi ainda mais especial por se tratar de um clássico.

Além disso, o crescimento do time vem acontecendo com as chegadas de alguns reforços, como, por exemplo, Guilherme Castilho, ex-Ceará, e Oscar Estupinan, ex-Bahia, pedidos do técnico Maurício Barbieri. Ao mesmo tempo, o time passou por uma grande reestruturação. Agora, com elenco mais encorpado e reforçado, os resultados têm melhorado.

“Estamos em crescimento na competição. Com a chegada de alguns reforços, ganhamos mais força. A Liga MX é um campeonato muito forte e equilibrado. Tem sido um desafio profissional muito grande e enriquecedor colocar o Juarez como um clube com chances de classificação, de incomodar mais os adversários. Antes, o clube era conhecido por figurar na parte de baixo da tabela. Agora, na Data-FIFA, teremos um bom tempo de treinamento para seguirmos evoluindo e, quem sabe, continuar fazendo história”, disse Barbieri.

Chegada de Barbieri ao Juarez muda perspectiva do clube

Quando chegou ao Juarez, em fevereiro, Barbieri encontrou um time que não vencia uma partida sequer havia seis meses. Com muito trabalho, entendimento dos jogadores e apoio da população, o time venceu três jogos seguidos e finalizou a temporada na 12ª colocação. Tais acontecimentos também foram inéditos na história do clube.

“Uma vez, após uma sequência ruim de resultados, um repórter me perguntou na coletiva de imprensa o motivo de eu ainda estar como treinador do Juarez. Respondi a ele que, além de acreditar no trabalho, o carinho dos torcedores e da população da cidade comigo tem me deixado extremamente contente e emocionado. Criamos um laço entre time e torcida que tem tornado tudo muito mais leve. E eu quero continuar dando alegria a eles”, contou Barbieri.

Por fim, o Juarez entra nesta Data Fifa para se preparar para o próximo duelo, contra o León, em casa, no dia 19 de outubro.

