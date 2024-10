Ederson mira titularidade da Seleção Brasileira: ‘Me preparar bem’

Ederson ainda busca o protagonismo que sempre sonhou com a Seleção Brasileira. O goleiro do Manchester City já disputou duas Copas do Mundo e foi eleito o melhor do mundo na posição em 2023, mas ainda não conseguiu se firmar com a amarelinha. Algo que pode acontecer nas próximas partidas do Brasil.

Ele chegou a ser titular da Seleção nas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa, quando Fernando Diniz era o treinador. Contudo, uma lesão fez com que perdesse alguns jogos e também a titularidade para Alisson. Aliás, uma contusão também tirou o arqueiro da Copa América neste ano. Agora, Ederson quer provar que pode ser o responsável pela meta brasileira.

“Estou tranquilo. Sempre quando eu vim para a Seleção eu vim com expectativa de jogo. Muitas vezes acabei não jogando, mas faz parte do processo. Agora não é diferente, mantenho a tranquilidade. Vou me preparar da melhor forma possível, me preparar bem. É claro que a decisão final é sempre do treinador, mas é claro que ficou uma expectativa grande. Então vou trabalhar, vou dar o meu melhor e vou buscar meu lugar no 11 do time”, disse Ederson, para a CBF TV.

Ederson luta contra as lesões para se firmar na Seleção

O principal motivo para Ederson ainda ser reserva de Alisson na Seleção, pode ser as lesões. Afinal, o jogador sofreu com muitos problemas físicos nos últimos anos. Mas agora, novamente 100%, ele quer estar pronto e dono da meta para, quem sabe, disputar mais uma Copa do Mundo. Mas dessa vez entre os 11 iniciais.

“Eu vinha de uma temporada no meu clube com algumas lesões que poderiam mesmo atrapalhar a minha vinda para a Seleção, infelizmente. Uma dessas lesões acabou me tirando da Copa América. Então eu fiquei muito chateado por não representar o país. É muito difícil, ainda mais sabemos que isso é uma fase que é passageira, muito rápida. Então, naquele momento, eu fiquei muito triste, muito chateado, porque eu queria ter contribuído com o restante da temporada para o meu clube, que estava numa fase muito importante, e, consequentemente, para disputar a Copa América, para ajudar na Seleção. Infelizmente, acabei tendo lesões que não permitiram isso”, falou o goleiro, que prosseguiu.

“Mas estar de volta na Seleção é muito bom, eu que já venho de dois ciclos de Copa do Mundo. Poder estar participando de um terceiro para mim é muito gratificante, é muito importante, e vejo que é um ciclo com jogadores novos, com novo treinador, com novas ideias, com novas maneiras de lidar com as coisas. As expectativas sempre serão as mais altas possíveis”, finalizou.

Ederson deve ser titular no duelo contra o Chile, nesta quinta-feira (10/10). O Brasil fará três treinos em São Paulo, no CT do Palmeiras e depois viaja para Santiago, palco do embate. Depois, no dia 15 de outubro, encara o Peru, no Mané Garrincha. Ambas as partidas são pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

