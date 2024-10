Fluminense terá mudanças ao voltar da Data Fifa

Apesar de ainda estar longe, já dá para saber que o Fluminense terá mudanças no próximo compromisso na temporada. Afinal, dois jogadores do Tricolor estão suspensos e, por isso, serão desfalque contra o Flamengo, no jogo pela 30ª rodada do Brasileirão, no dia 17 – data que marca, então, o retorno do futebol brasileiro após a Data Fifa.

Os atletas em questão são Marcelo e Keno, que levaram o terceiro cartão amarelo durante a vitória contra o Cruzeiro, na última quinta-feira (3), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eles devem dar lugar a Diogo Barbosa (que volta de suspensão) e Serna, respectivamente.

Além deles, Thiago Silva e Bernal podem voltar ao time titular. Afinal, o zagueiro está se recuperando de lesão e a expectativa é que ele possa retornar para o clássico diante do Flamengo, no Maracanã. Ele já não atua há duas partidas por problema no calcanhar esquerdo.

Já Bernal deu vaga ao jovem Victor Hugo, que fez sua estreia como titular no duelo contra o Cruzeiro. O uruguaio está defendendo o Uruguai na Data Fifa até o dia 15, com o jogo contra o Fla marcado para o dia 17.

Situação semelhante vive Jhon Arias, que está na seleção da Colômbia. A partida dele, porém, é mais cedo – às 17h30 (de Brasília). Com isso, ele terá ao menos 48h de intervalo entre Colômbia x Chile e Flamengo x Fluminense. Bernal, por sua vez, só joga às 20h30, o que significaria que ele teria menos de 48h de descanso até o compromisso do tricolor.

