Almanaque Anos 80 relembra grande década do futebol brasileiro e de Maradona

O Almanaque Anos 80 mata a saudade do torcedor brasileiro e traz memórias inesquecíveis, como as do craque Maradona e do ex-atacante Éder. Escrito por Mariana Claudino e Luiz André Alzer, o livro volta às lojas desta vez com capa dura, inteiramente colorido e ampliado – são 350 páginas que trazem ainda mais curiosidades em relação à primeira edição.

Aliás, um dos capítulos remete à brilhante Seleção Brasileira de 1982, que, embora não tenha conquistado a Copa do Mundo disputada na Espanha, encantou a todos e continua sendo lembrada até agora. Portanto, estão lá a campanha, que terminou de forma melancólica nos pés de Paolo Rossi; a capa do disco lançado por Júnior, com o indefectível “Voa, canarinho”; e o álbum de figurinhas do chiclete Ping-Pong, que virou mania e causou um surto de cáries nas crianças.

A Seleção de 1986 também é mencionada no Almanaque, com destaque para o folclórico Josimar, ex-lateral do Botafogo e do Flamengo, que marcou dois gols improváveis naquele Mundial. Nessa Copa, a era Maradona entrou para a história como uma das mais admiradas, iniciando uma interminável discussão sobre se ele seria ou não melhor que Pelé. No entanto, uma coisa é certa: o camisa 10 era rei em malandragem, especialmente com sua “mano de Dios” contra a Inglaterra.

Luiz André Alzer, autor do livro, comentou sobre as histórias contadas.

“Nossa maior obsessão é que cada página do Almanaque toque afetivamente o leitor e o surpreenda, seja com uma curiosidade esquecida ou com uma imagem que ele não vê desde os anos 80. Esta edição também apresenta o livro para gerações que não viveram a década”, afirma André. Ele ainda completa.

“Há 20 anos, quando lançamos a primeira edição, com a internet ainda engatinhando, era difícil encontrar boas imagens da década. Hoje, além de termos ferramentas para isso, conseguimos entrar em contato com colecionadores e especialistas de diversos temas, o que enriqueceu o conteúdo. Citamos, por exemplo, mudanças nas regras do futebol que muitos mais jovens nem sabem que aconteceram nos anos 80”, destaca Mariana. “O livro tem ainda capítulos sobre televisão; revistas, figurinhas e livros; música; cinema; guloseimas; diversão e modismos”, resume a escritora.

Clubes do Rio de Janeiro são mencionados no Almanaque

Todavia, os clubes, especialmente os cariocas, também são mencionados, afinal, todos têm grandes histórias e recordações incríveis para os torcedores. Contudo, o Almanaque relembra o Mundial do Flamengo, de Zico, em 81; o do Grêmio, de Renato Gaúcho, em 83; a volta triunfal de Roberto Dinamite ao Vasco, em 80; o gol de Maurício, que acabou com o jejum do Botafogo em 89; e a lista de todos os campeões brasileiros da década.

O livro também homenageia o lendário árbitro Margarida e o Íbis, consagrado como o pior time do mundo após sofrer uma goleada de 11 a 0 e ficar quase três anos sem vencer. Por fim, o lançamento do Almanaque Anos 80 acontecerá na Cobal do Humaitá, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (15), a partir das 19h.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.