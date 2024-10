Como da Itália promete cerveja para torcedores do Napoli: veja o motivo

O Como, recém-promovido à elite do futebol nacional, parece querer se entrosar de vez entre os principais times da Itália. Apesar de ter sido derrotado pelo Napoli em duelo na última sexta-feira (4), a direção do clube aparentou satisfação com a recepção adversária.

Aliás, nesta segunda-feira, o Como anunciou em suas redes sociais que cada torcedor do Napoli que for ao estádio Giuseppe Sinigaglia na partida entre as duas equipes pela 26ª rodada, em fevereiro de 2025, receberá um copo de cerveja grátis.

O Como gostaria de agradecer ao Napoli e seus torcedores pela bela demonstração de espírito esportivo após a partida de sexta-feira. Por isso, o clube comprará uma cerveja para cada torcedor do Napoli que vier ao nosso estádio para o jogo do returno — comunicou o clube por meio das redes sociais.

No entanto, além da publicação, o Como reuniu diversos comentários de torcedores do Napoli elogiando a equipe. Na foto, aparecem os treinadores das duas equipes, o espanhol Cesc Fàbregas cumprimentando seu colega Antonio Conte, do Napoli.

Como tem apenas duas vitórias no campeonato italiano

Em campo, o Como tem apenas duas vitórias nas sete primeiras rodadas e ocupa a 14ª posição, com oito pontos. O próximo duelo será contra o Parma, no sábado, em seus domínios. Já o Napoli lidera com 16 pontos, empatado com a Inter de Milão, mas soma cinco vitórias contra quatro do atual campeão.

