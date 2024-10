Na volta à iIha do Retiro, Sport vence e assume 3º lugar na Série B

A noite desta segunda-feira (7/10) era de festa para o Sport e sua torcida. Afinal, após dez meses de reforma, o time, pela primeira vez no ano, jogaria na Ilha do Retiro. E com iluminação nova, o que deixou o estádio ainda mais especial. Não por acaso, recebeu 26.345 pessoas (máximo de ingressos que poderiam ser negociados). O rival, nesta 30ª rodada da Série B do Brasileiro, foi o Ceará. O Leão ficou em cima, teve mais posse e finalizações. Além disso, dois gols anulados pelo VAR. Mas, para alegria da torcida, venceu por 2 a 1, no drama. Saiu na frente com Barletta, cedeu o empate, Erick Pulga. Contudo, fez o tento da vitória aos 49 da etapa final, com Wellington Silva.

O triunfo leva leva o Sport aos 50 pontos, em terceiro lugar, posição que garante o acesso para a Série A. O Ceará, que entraria no G4 em caso de vitória, fica nos 45 pontos, em sexto lugar. Cinco atrás do quarto colocado Mirassol.

Primeiro tempo: Sport tem dois gols anulados

O primeiro tempo foi muito bom. Lá e cá, com ambos os times buscando o ataque e criando oportunidades claras. Aos 23, Erick Pulga teve tudo para fazer o gol dos cearenses. Afinal, recebeu livre no meio da área, ajeitou e chutou raspando a trave esquerda de Caíque França. Contudo, no minuto seguinte, o Sport atacou com Lucas Lima que achou Titi Ortíz que tocou para o gol.

Mas o árbitro Wilton Sampaio marcou impedimento de Zé Roberto, que participou da jogada. Assim, 0 tento foi anulado após análise do VAR. Aos 46, Igor Cariús fez um belo gol para o Sport. Porém, estava impedido no início da jogada. Assim, os donos da casa lamentaram mais um tento que não valeu.

Segundo tempo: Enfim, o gol do Leão

Aos 14 minutos, Lucas Lima fez bela jogada pela direita. Entrou na área driblando dois rivais, foi ao fundo e precisou de duas oportunidades para cruzar. A primeira foi bloqueada, mas na segunda, cruzou na medida para Barletta na segunda trave. O ex-Ceará só precisou dar um peixinho para fazer 1 a 0 no placar. Aos 22, Zé Roberto, na pequena área, recebeu cruzamento da esquerda e chutou mal. Assim, perdeu o que seria o segundo gol dos pernambucanos.

Ceará empata, Mas Leão vence no fim

O Sport mandava em campo. Mas, aos 33, cedeu o empate. Após levantada na área Erick Pulga foi mal na primeira tentativa de arremate. Mas a bola acabou voltando ao goleador da Série B, que na segunda oportunidade não perdoou: mandou uma bomba sem chance para Caíque França e celebrou seu décimo gol na competição. Mas o Sport era só pressão na reta final e, aos 49, conseguiu o gol da vitória. Após blitz, Wellington Silva escorou cruzamento da direita. Festa intensa na Ilha do Retiro. Mas não sem drama. O ceará aos 51 mandou uma no travessão. Ufa!

SPORT 2X1 CEARÁ

Série B-2024 – 30ª rodada

Data: 7/10/2024

Local: Estádio Ilha do Retiro, Recife (PE)

Público: 26.345

Renda: R$ 971.415,00

SPORT: Caíque França; Igor Cariús (Di Plácido, 36’/2ºT), Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Fabrício Domínguez (Lenny, 38’/2ºT), Felipe (Dalbert, 26’/2ºT) e Lucas Lima; Chrystian Barletta (Wellington Silva, 26’/2ºT) , Tití Ortíz e Zé Roberto (Gustavo Coutinho, 26’/2ºT). Técnico: Pepa

CEARÁ: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Matheus Felipe, João Pedro e Matheus Bahia; De Lucca (Richardson, 38’/2ºT), Lourenço e Jorge Recalde (Barceló, 24’/2ºT); Saulo Mineiro (Jean Irmer, 45’/2ºT), Erick Pulga e Aylon (Lucas Rian, 45’/2ºT). Técnico: Léo Condé

Gols: Barletta, 14’/2ºT (1-0); Erick Pulga, 33’/2ºT (1-1); Wellington Silva, 49’/2ºT (2-1)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Tiago Gomes da Silva (GO) e Ricardo Junio de Souza (MG)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartões amarelos: Igor Cariús, Titi Ortiz, Zé Roberto, Fabrício Domínguez, Gustavo Coutinho, Wellington Silva (SPO); Lourenço, Recalde, Bruno Ferreira, Saulo Mineiro, Lucas Rian (CEA)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.