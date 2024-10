Tá em crise? Brasil encara freguês histórico para espantar má fase

O Brasil se prepara para encarar o Chile na quinta-feira (10/10), às 21h, em Santiago, pela 9ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Contudo, a equipe não vive um grande momento na temporada. Afinal, a Canarinho ocupa apenas a quinta posição na tabela e vem de uma derrota para o Paraguai, em uma péssima atuação coletiva. Assim, para espantar a má fase, a Seleção Brasileira terá um grande freguês pela frente.

Isso porque Brasil e Chile já se enfrentaram 75 vezes na história, com 53 vitórias brasileiras, 14 empates e apenas oito triunfos chilenos. Além disso, a Canarinho marcou 170 gols e sofreu 61, confirmando a freguesia história no confronto.

Aliás, neste século, o Brasil perdeu apenas duas vezes para o Chile. A primeira foi nas Eliminatórias da Copa de 2018. Jogando em casa, os chilenos venceram por 2 a 0. Já a outra vez também pelas Eliminatórias, mais de 2002. Em Santiago, a ‘La Roja’ triunfou por 3 a 0 diante de seus torcedores. Nas outras partidas, 15 vitórias brasileira e três empates.

O Brasil ocupa o quinto lugar, com dez pontos, oito a menos do que a líder Argentina e apenas um ponto à frente da Bolívia, primeira fora da zona de classificação para a Copa do Mundo. Assim somar três pontos contra seu ”freguês” para espantar a má fase e ficar mais próximo da vaga para o Mundial. Além disso, a Canarinho precisa fazer valer o bordão criado pelo narrador Galvão Bueno. Tá em crise? Chama o Chile.

