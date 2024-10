Ganso tem mais 10 jogos para superar recorde com a camisa do Fluminense

Um dos grandes nomes do Fluminense na temporada, Paulo Henrique Ganso tem tido boas atuações, sendo decisivo ao municiar o sistema ofensivo. Assim, o meio-campista se tornou o líder de assistências do Tricolor em 2024, com oito passes para o gol, em 44 partidas, e está bem perto de um novo recorde pelo clube.

Afinal, o camisa 10 necessita de mais três assistências para superar sua melhor marca neste fundamento, que foi de 10, em 2023, em 56 jogos. Até o fim do ano, o jogador poderá estar em campo em mais dez oportunidades e pode continuar a ser decisivo na luta contra o rebaixamento. Em 2022, o atleta teve nove assistências e segue na média.

Diante do Cruzeiro, no Maracanã, quando reencontrou o técnico Fernando Diniz, conseguiu furar o bloqueio defensivo com um lindo passe para Arias. Dessa forma, ele desmontou a zaga adversária com um passe em profundidade e abriu o caminho para o time ficar com os três pontos.

Ao todo, Ganso tem 12 participações diretas em gols na temporada: o meia balançou as redes quatro vezes. No ano anterior, foram 14, com quatro tentos e dez assistências. Nesse sentido, ao lado de Arias, o meia tornou-se essencial para fazer a engrenagem girar e o time avançar.

Situação na tabela

Com 30 pontos, o Fluminense deixou a zona de rebaixamento e tem um à frente de Vitória e Corinthians. Além disso, possui um jogo a menos que os dois adversários, que será diante do Athletico-PR, no Maracanã, marcado para o dia 22, às 19h30 (de Brasília), pela 17ª rodada. O Furacão, aliás, soma 31 e mesmo com dois jogos a menos, é um adversário direto na briga contra o rebaixamento.

Antes disso, a equipe carioca entra em campo diante do rival Flamengo, no dia 17 (quinta-feira), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª rodada. Com mais uma chance para Ganso se aproximar da temporada com mais passes para o gol e mostrar que é o cérebro do Tricolor para permanecer na elite e salvar o ano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.