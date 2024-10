Garnacho é nova baixa da Argentina para as Eliminatórias

Assim como ocorre na Seleção Brasileira, a Argentina está sofrendo com uma série de lesões para os próximos dois jogos de Eliminatórias. A última ds baixas na Albiceleste foi o atacante Alejandro Garnacho, do Manchester United.

Através das redes sociais, o próprio Garnacho falou sobre o tema de maneira aberta. Segundo ele, dores em um dos joelhos (não especificou qual) vem o incomodando nos últimos jogos. Por isso, a decisão que partiu da comissão técnica argentina foi de que não seria interessante tê-lo no grupo sem estar em plenas condições físicas.

“Tive problemas no joelho nos dois últimos jogos e não poderei estar com a seleção. Mas espero me recuperar para poder estar na próxima data”, disse brevemente o atacante do United em postagem nas redes sociais.

Desse modo, Garnacho se torna a quarta figura do selecionado argentino que precisou deixar a lista de Lionel Scaloni. Antes, o lateral-esquerdo Marcos Acuña, o meia-atacante Nico González e o avante Paulo Dybala também foram cortados por lesão. Até o momento, apenas duas figuras foram chamadas em caráter de urgência como peças de reposição. São eles Facundo Buonanotte (Brighton, da Inglaterra) além do jovem lateral-esquerdo Julio Soler, que milita no Lanús.

Por outro lado, os compromissos das Eliminatórias diante de Venezuela e Bolívia marcam o retorno de Messi a Albiceleste. Em virtude de lesão ligamentar no tornozelo direito, a última partida pela seleção que La Pulga disputou foi a final da Copa América, contra a Colômbia, no dia 14 de julho.

