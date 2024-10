Barcelona que voltar ao Camp Nou ainda este ano, mas pode ferir regra da Uefa

O Barcelona divulgou, em uma coletiva de imprensa, um vídeo especial mostrando o progresso das obras no Camp Nou e garantiu que pretende voltar ao estádio ainda este ano. Contudo, de acordo com o jornal catalão “Sport”, isso pode ferir as regras da UEFA. Afinal, a entidade máxima do futebol europeu alega que os clubes têm de jogar a primeira fase da Champions toda no mesmo estádio.

Dessa forma, a tendência é que a reestreia só aconteça em fevereiro de 2025. Isso porque a diretoria não planeja ter o custo de operar dois estádios na temporada. Vale lembrar que a última partida do clube na fase inicial do torneio acontece no dia 28 de janeiro, diante do Atalanta, no Estádio Olímpico de Montjuic.

O clube catalão só poderá alterar seu estádio de mando de campo, saindo de Montujic e voltando ao Camp Nou, no playoff de acesso às oitavas de final, que acontece nos dias 11/12 e 18/19 de fevereiro.

Por fim, no momento, o Barcelona soma três pontos em duas rodadas pelo novo formato da competição. Na estreia, perdeu para o Monaco, atual líder do Campeonato francês, enquanto na segunda, goleou o Young Boys por 5 a 0, com grande atuação. Pela La Liga, a equipe é líder absoluta, com 24 pontos, três à frente do rival Real Madrid.

