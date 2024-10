Renovação de Gabigol retorna à pauta no Flamengo

Um dos assuntos mais controversos e acentuados do fim da gestão Rodolfo Landim retornou à pauta no Flamengo. Trata-se da renovação do ídolo histórico Gabriel Barbosa. Internamente, o presidente do Rubro-Negro seguiu o tom da declaração recente de Marcos Braz, VP de futebol do clube, e admitiu desejo pela permanência de Gabigol em 2025. Nesse sentido, a pasta volta a conjecturar uma extensão contratual com o atacante.

A possível renovação de Gabigol pode representar um ‘último ato político’ de Rodolfo Landim e Marcos Braz – que além de deixar o cargo de vice de futebol, acabou derrotado na corrida eleitoral para vereador. Segundo informações do ‘O Globo’, a chegada de Filipe Luís mudou o panorama para Gabi dentro do clube, que agora conta com o reconhecimento e apoio da cúpula pela permanência para próxima temporada.

Contudo, apesar do desejo pela permanência, o Flamengo ainda trabalha com base na última oferta feita ao atleta. Ou seja, o clube entende que a renovação por um ano é a ideal e conta com anuência de Gabigol e seu staff. Não há, por ora, qualquer posicionamento novo por parte dos representantes do atacante.

Renovação de Gabigol

Referência da segunda geração mais vitoriosa do Flamengo, Gabriel Barbosa completou 300 jogos pelo clube na vitória sobre o Bahia, no sábado passado (5). O artilheiro da década estreou pelo Rubro-Negro em janeiro de 2019 e, de lá para cá, esteve presente em 183 vitórias, 60 empates e 57 derrotas. Os números pessoais causam ainda mais impacto: 199 participações em gols (157 tentos e 42 assistências).

O vínculo do artilheiro com o Flamengo tem vigência até o dia 31 de dezembro. Ou seja, Gabi está livre para assinar pré-contrato com qualquer clube desde junho – mas não o fez, apesar das sondagens de grandes equipes. A passagem pelo Rubro-Negro teve altos e baixos principalmente nesta temporada, e Rodolfo Landim sequer admitia interesse na permanência até pouco tempo.

O discurso mudou desde a saída de Tite e a chegada de Filipe Luís à frente da comissão técnica. Não à toa, Marcos Braz admitiu que a contratação do técnico pode impactar diretamente na permanência de Gabigol e tratou do assunto como um desejo mútuo. “Ninguém quer se separar”, disse em entrevista à Raisa Simplício.

Apesar das mudanças no discurso, o Flamengo não voltou atrás na oferta feita ao atleta e mantém o interesse por mais um ano de vínculo. O último posicionamento do staff de Gabi deixou claro os moldes não interessam ao atleta e, nesse sentido, a permanência dependeria de um ajuste.

Temporada no Flamengo

Gabriel Barbosa certamente passou pela fase mais conturbada de sua passagem pelo Flamengo nesta temporada. Além da suspensão por doping, Gabi enfrentou problemas de lesão e teve pouca minutagem sob o comando de Tite. O atacante, por exemplo, sequer atuou entre os titulares nesta edição de Copa Libertadores da América.

O camisa 99 esteve presente na metade dos jogos do Flamengo na temporada: 30 no total. Nesses 1.030 minutos em campo, contribuiu com quatro gols (dois no Brasileirão e dois no Carioca) e uma assistência para seus companheiros.

Tudo mudou desde a chegada de Filipe Luís, inclusive seu desempenho em campo. Mais participativo nas partidas, Gabigol esteve entre os titulares nos dois jogos sob o comando do novo técnico e, pelo discurso do comandante, deverá receber mais oportunidades nos próximos compromissos. O Flamengo retorna aos gramados na quinta-feira, 17 de outubro, para encarar o Fluminense, às 20h, pelo Brasileirão.

