Defensor rouba a cena em apresentação da seleção da França

Os jogadores convocados para a seleção da França se apresentaram no centro de treinamento Clairefontaine, nos arredores de Paris, na última segunda-feira (7). Assim, entre eles, o defensor Konaté, do Liverpool, roubou a cena por vestir um look inusitado. O zagueiro deixou o carro com um tecido que cobria o seu rosto, que lembrava um capacete de esgrima.

A escolha da roupa Konaté causou surpresa até em seus companheiros de seleção da França. Os “Le Bleus” (os azuis na tradução para o português) vão ter dois compromissos pela fase de grupos da Liga das Nações. Primeiramente, enfrentam Israel, na Bozsik Arena, em Budapeste, na Hungria, na próxima quinta-feira (10). Posteriormente, terá a Bélgica pela frente, no King Baudouin, casa do adversário, no dia 14 de outubro.

Atualmente, a França é a segunda colocada do Grupo A2 da Liga das Nações, com três pontos, após dois jogos. Isso porque perdeu para a Itália em sua estreia na competição e, depois, se recuperou com uma vitória sobre a Bélgica, na rodada seguinte.

Defensor ganha vaga na França com início de temporada positivo mo Liverpool

O bom início de temporada de Konaté pelo Liverpool carimbou a sua convocação para a seleção da França, na data Fifa de outubro. Afinal, ele esteve em campo em nove dos dez compromissos da equipe até aqui. Na Premier League, mesmo com a chegada do treinador Arne Slot, os Reds estão na liderança do torneio. Na Liga dos Campeões, o começo de campanha também é animador, já que conseguiu duas vitórias sobre dois adversários italianos, o Milan e o Bologna. Após a paralisação para a data Fifa, o Liverpool terá um embate difícil. A equipe vai enfrentar um dos seus principais adversários na Inglaterra, o Chelsea. O confronto ocorre no dia 20 de outubro, às 12h30, em Anfield.

