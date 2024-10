Com apenas uma partida, Longo ainda tenta se firmar no São Paulo

Um dos reforços na janela de transferência do meio do ano, o volante Longo ainda não conseguiu engrenar com a camisa do São Paulo. O argentino chegou há um mês no Tricolor Paulista, mas disputou apenas uma partida e ainda busca uma sequência no Morumbis.

Longo foi titular na vitória de 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, quando Zubeldía utilizou um time misto. Contudo, as quedas nas copas fizeram com que a aparição do volante diminuísse. Muito por conta que o treinador usava atletas menos utilizados no Brasileirão, pensando na Copa do Brasil e na Libertadores. Contudo, as eliminação nas competições fizeram com que o treinador utilizasse força máxima no Brasileirão.

Ao todo, são apenas 73 minutos de Longo pelo clube. Nas últimas quatro partidas, ele foi relacionado para todos, mas não saiu do banco de reservas. O atleta tem treinado e, inclusive, vinha jogando em sua equipe anterior, o Belgrano, da Argentina. Assim, mostra que está em condições físicas para atuar.

Aliás, o meio de campo do São Paulo vem sendo uma dor de cabeça nesta temporada. Afinal, com as lesões de Pablo Maia e Alisson, o Tricolor ainda não acertou o setor. Mesmo com as oscilações de Luiz Gustavo e Bobadilla, o técnico Luis Zubeldía vem optando por não mexer na escalação. Marcos Antônio, que também chegou no meio do ano, teve mais chances que Longo, mas ainda também não se firmou.

Santi Longo espera mais chances no São Paulo

Há a expectativa que o argentino receba mais oportunidades daqui até o final do Campeonato Brasileiro. A equipe vai voltar a campo apenas no dia 16 de outubro, após a data Fifa, quando encara o Vasco, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O duelo é válido pela 30ª rodada, às 21h45.

