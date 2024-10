Vasco firma parceria para volta das categorias de base do futebol feminino

O Vasco divulgou uma parceria para retornar com as categorias de base no futebol feminino. Sendo assim, com a colaboração do Centro de Formação e Fomento ao Futebol Feminino (CF4), o clube carioca irá retomar o trabalho para fortalecer ainda mais a categoria.

Segundo o comunicado, o clube informou que ao lado da parceria visa oferecer suporte, que inclui fornecimento de uniformes, assistência médica e outros benefícios. A iniciativa reafirma o compromisso do clube em se destacar na formação de atletas. Além de resgatar a tradição de revelar grandes talentos, como Marta, Angelina, Byanca Brasil e Brena.

“Estamos em mais um momento muito importante para o futebol feminino no Brasil e no mundo”, disse Gabriel Barreiro, coordenador do Futebol Feminino do Vasco.

“Recentemente tivemos boas apresentações das nossas seleções em torneios mundiais e a presença de jovens jogadoras foi marcante. Em pouco mais de dois anos teremos a Copa do Mundo no Brasil e o fomento ao desenvolvimento de jovens atletas se torna ainda mais necessário. Essa parceria será de grande relevância, tanto por possibilitar que mais meninas corram atrás de seus sonhos no futebol, quanto por alimentar a categoria profissional de jovens talentos “, acrescentou.