Dono do Atlético faz promessa forte aos torcedores

Rubens Menin, principal acionista da SAF do Atlético, assegurou que o clube formará um elenco forte para a próxima temporada. Questionado sobre o planejamento para o futuro, Menin afirmou que a expectativa é de um time altamente competitivo.

“Podem ter certeza: teremos um time forte e cada vez melhor, com um orçamento de futebol competitivo”, completou.

Além disso, ao ser perguntado se o planejamento mudaria caso o Atlético se classificasse ou não para a próxima Copa Libertadores, Menin foi claro: o projeto não sofrerá grandes alterações.

“O planejamento não muda com ou sem título. A única diferença é se ficarmos fora da Libertadores e disputarmos a Sul-Americana”, afirmou.

O Atlético segue vivo em três competições: está nas semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores, enfrentando Vasco e River Plate, respectivamente. No Campeonato Brasileiro, o Galo ocupa a décima posição, com 37 pontos, e precisa, portanto, melhorar sua situação na tabela.

