‘As pessoas que estão envolvidas não têm minha credibilidade’, diz Zico sobre estádio do Flamengo

Zico, o maior jogador da história do Flamengo, mostrou preocupação acerca da construção do estádio do Flamengo, no terreno do Gasômetro. Em entrevista ao site “Metrópoles”, o Galinho, sem citar nomes, afirmou que não confia nas pessoas que estão envolvidas no processo.

“Estou com dois pés atrás nisso. Nem com um só, estou com dois. Ano de eleição… Tem muita gente que fala muita coisa. Vamos deixar concretizar alguma coisa. Alguém verdadeiro em quem a gente possa acreditar. As pessoas que estão envolvidas não têm minha credibilidade”, disse o ex-jogador.

Outra preocupação: local do terreno

O ídolo rubro-negro demonstrou certa apreensão à localidade da futura casa do Flamengo. Afinal, o terreno do Gasômetro fica perto do Maracanã e de São Januário (estádio do Vasco).

“Torço para que isso aconteça, que é bom para a torcida do Flamengo, é ruim para o Rio de Janeiro, né? Pelo Maracanã, pelo estádio do Vasco que está ali do lado. Quero dizer, vamos ter três grandes estádios numa zona. Não sei se isso vai ser bom pro estado. Temos que ter planos para que isso possa ser rentável no futuro”, explicou.

