Ex-narrador da Globo entra na mira de outra grande emissora

O narrador Milton Leite, ex-Globo, pode estar próximo de retornar à televisão. Isso porque ele é uma das indicações feitas ao SBT com a iminente saída de Cléber Machado. Artistas e executivos entregaram sugestões de nome a Daniela Beyruti, vice-presidente do Sistema Brasileiro de Televisão, para substituição ao titular do cargo.

Milton Leite, que era um dos principais narradores do SporTV, que pertence ao grupo Globo, deixou a emissora em agosto depois de 19 anos de vínculo. Até porque, ele optou por não renovar o seu contrato. O profissional alegava que a decisão foi para dar prioridade a sua família. Mesmo assim, fez questão de frisar que não se aposentou.

Nome do narrador ex-Globo agrada

Daniela Beyruti acenou positivamente para a indicação de Milton. Como também de Marcelo do Ó, que atualmente trabalha na RedeTV e é o responsável pelas narrações de jogos da NFL, o futebol americano. Ele se destaca por um estilo de narração dinâmico e bordões que se tornaram populares, exemplo disso, é o “caçapa”.

Mesmo que os nomes tenham agradado à dirigente, ela ainda precisa esperar uma definição a respeito da situação de Cléber Machado. Afinal, ele está inclinado a aceitar uma proposta da Record. Especialmente porque a empresa recentemente adquiriu o direito de transmissão a partir da edição de 2025 do Campeonato Brasileiro. Especialmente dos clubes que integram a Liga Forte União. Por enquanto, Cléber trabalha normalmente no SBT, tanto que esteve presente na edição, da última segunda-feira (07), do programa “Arena SBT”.

Record tem planejamento de aumentar equipe de esportes

Além disso, a emissora ainda exibirá novamente o Campeonato Paulista. Desta forma, a Record se movimenta para aumentar sua equipe de esportes. Prova disso é que a emissora de Edir Macedo tem tratativas com alguns nomes conhecidos do jornalismo esportivo. São os casos dos comentaristas Caio Ribeiro, Maurício Noriega e o ex-jogador Casagrande.

