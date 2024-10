Palmeiras tem Data-Fifa para deixar elenco tinindo

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira está radiante diante das duas semanas cheias antes do retorno do Verdão ao Campeonato Brasileiro. Tudo porque o técnico vislumbra a possibilidade de contar com 100% do grupo nesta reta final da briga por mais um título do torneio nacional.

O primeiro passo é recuperar alguns jogadores que ainda não estão no ritmo ideal, como o lateral-direito Rocha e o atacante Estêvão. Os dois entraram em campo, no segundo tempo do empate sem gols com o Red Bull Bragantino, no último sábado (5), em Bragança Paulista. Eles substituíram Giay e Veiga, respectivamente. Mas ainda precisam melhorar a parte física. Antes, haviam desfalcado o Palmeiras em três compromissos por lesão musculares.

As laterais são as maiores dores de cabeça para Abel. Na direita, Mayke, outro contundido, avança na recuperação, porém, segue sem um prazo para retorno. Nada melhor, portanto, do que a Data-Fifa para acelerar este processo. Na esquerda, Piquerez foi o caso mais grave. Com lesão no joelho esquerdo, precisou de uma cirurgia. No momento, já treina no gramado. Mas precisará de um tempo para estar na forma adequada.

Abel só não poderá contar com o atacante Bruno Rodrigues. Reserva da equipe, ele só regressa em 2025 por conta de uma ruptura no tendão patelar do joelho esquerdo.

Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras soma 57 pontos, três atrás do líder Botafogo. O próximo compromisso do Verdão é, em Caxias do Sul, às 20h do dia 20 de outubro, no Estádio Alfredo Jaconi, contra o Juventude. Eliminado nas copas, o Palestra só tem o Brasileirão até o fim da presente temporada.

