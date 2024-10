Iniesta inicia formação como treinador

Apesar de ter declarado o encerramento da sua carreira como jogador, Iniesta garantiu que o futebol continuará presente em sua vida. Em uma entrevista coletiva de despedida para cerca de 500 pessoas, o espanhol contou que já está estudando para se tornar treinador.

“As experiências em campo acabam, mas não posso me afastar do futebol, que seguirá sendo minha vida. Estou me formando, preciso aprender, cometer erros, treinar para trabalhar com as academias, e estou começando o curso de treinador. Sou bem teimoso nesse sentido e darei o meu melhor, só que agora será de outro jeito, não mais correndo atrás da bola. Gostaria de jogar até os 90 anos, mas isso não é possível.”

Ele ainda acrescentou: “Se há uma palavra que define a minha carreira, é orgulho.”

Quando questionado se pensa em treinar o Barcelona, o ex-camisa 8 do clube catalão respondeu com bom humor.

“Ainda nem comecei o básico! Tenho um longo caminho pela frente antes de poder pensar nisso.”

Em sequência, Iniesta desejou sorte ao técnico Hansi Flick neste início de trabalho no clube catalão.

“Por enquanto, espero que Flick continue por muitos anos, isso seria um sinal de que as coisas estão indo bem no nosso clube. Mas adoraria voltar ao Barça um dia”, explicou.

LEIA MAIS: Iniesta: relembre a carreira de uma lenda do futebol espanhol

Iniesta também falou sobre nunca ter vencido a Bola de Ouro.

“A imagem de Xavi, Leo (Messi) e eu no pódio é mais importante do que eu ter ganhado a Bola de Ouro. Três jogadores da La Masia no pódio foi o maior prêmio, não quem venceu”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.