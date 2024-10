Celular antigo coloca Paquetá em novas acusações de apostas

O antigo celular de Lucas Paquetá é a peça central de duas novas acusações da Federação Inglesa de Futebol (FA) no caso de apostas envolvendo o jogador, o que pode levá-lo a ser banido do futebol para sempre.

O meia do West Ham entregou seu celular à FA há 12 meses, quando começaram as investigações sobre padrões suspeitos de apostas relacionados a quatro cartões amarelos recebidos por ele na Premier League.

Dessa maneira, a FA manteve o telefone de Paquetá por cerca de oito semanas, enquanto os investigadores analisavam seu histórico de ligações, mensagens e registros bancários. Durante esse período, Paquetá comprou um celular novo. No entanto, depois que a FA devolveu seu telefone original, ele o descartou, em uma decisão que acabou complicando ainda mais sua situação.

O ‘SunSport’ apurou que, algum tempo depois, a FA voltou a solicitar o celular de Paquetá para verificar mais detalhes que sua equipe de investigação queria analisar, mas o jogador não conseguiu localizá-lo.

Por conta disso, a FA acusou Paquetá de obstruir a investigação, com as acusações sendo formalizadas em maio, incluindo duas infrações agravadas por não cooperar.

LEIA MAIS: Iniesta inicia formação como treinador

Relembre o caso de Paquetá

Inicialmente, Paquetá foi acusado de receber cartões amarelos de forma intencional em jogos da Premier League. Contra Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth, entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Além disso, o jogador de 27 anos acabou sendo acusado de duas violações que estão relacionadas ao uso de seu celular.

O ‘SunSport’ também revelou no último domingo (6) que a audiência de Paquetá está prevista para acontecer em março do próximo ano. No entanto, o veredito provavelmente só será dado em meados de 2025, o que significa que ele pode jogar até o fim da temporada.

Como já noticiado, a FA está buscando o banimento vitalício de Paquetá, apesar de uma das apostas envolvidas ser de apenas 7 libras (R$ 50).

Ao mesmo tempo, cerca de 60 pessoas no Brasil apostaram que o jogador do West Ham receberia cartões amarelos nos jogos investigados, com valores de apostas variando entre 7 e 400 libras (R$ 2.9 mil). Assim, os ganhos combinados chegaram a 100 mil libras (R$ 723 mil).

Por outro lado, Paquetá nega fortemente qualquer envolvimento em irregularidades. Apesar das investigações, o brasileiro marcou um gol na vitória por 4 a 1 do West Ham sobre o Ipswich no último sábado (5).

Por fim, a imprensa britânica afirma que a FA se recusou a comentar o caso.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.