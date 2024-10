Atlético de Madrid muda nome do seu estádio

O Atlético de Madrid firmou o maior contrato de patrocínio da sua história, cedendo o nome do seu estádio à companhia aérea ‘Riyadh Air’, que é propriedade do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF). Esse fundo também possui clubes como Al-Nassr, Al-Hilal e Newcastle. Com isso, a casa dos colchoneros agora tem o nome de Estádio Riyadh Air Metropolitano. De acordo com o jornal ‘Expansión’, o novo acordo de patrocínio vai até pelo menos 2033.

Esse acordo marca uma nova fase na parceria entre o Atlético e a ‘Riyadh Air’, que já era a principal patrocinadora do uniforme do clube desde o ano passado. Ao mesmo tempo, o novo contrato também inclui a renovação do patrocínio das camisas e, segundo o ‘Expansión’, terá um valor entre 250 e 300 milhões de euros (R$ 1.5 a R$ 1.8 bilhões).

Nos últimos meses, rumores sobre o rompimento do contrato entre o Atlético de Madrid e a Cívitas, empresa que dava nome ao estádio, vinham circulando. Isto porque a empresa, que havia fechado parceria com o clube no ano passado, enfrentava dificuldades para manter os pagamentos. Assim, o Atlético começou a buscar um novo patrocinador.

Estreia do estádio do Atlético de Madrid com novo nome

O novo nome será utilizado pela primeira vez no dia 20 de outubro, na partida entre Atlético e Leganés, válida pela 10ª rodada da LaLiga. Este é o maior contrato de patrocínio do clube em termos financeiros, comparável aos acordos que outros grandes clubes europeus têm com companhias aéreas.

Além disso, nas últimas semanas, trabalhadores já estavam realizando a troca das letras na fachada principal do estádio. Inicialmente, um letreiro provisório com o novo nome será instalado. Por fim, o anúncio oficial está prevista para acontecer nesta quarta-feira (9).

