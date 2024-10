Grêmio não terá Kannemann contra o Atlético-MG; veja escalação

O Grêmio ganhou mais um desfalque para o duelo contra o Atlético-MG nesta quarta-feira (9), às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, em jogo atrasado pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Kannemann foi poupado pela comissão técnica e não viajou com a delegação para Belo Horizonte.

A decisão de preservar o argentino foi por conta do desgaste físico da sequência de partidas. Na próxima semana, o Grêmio tem um importante jogo pelo Brasileirão. Afinal, enfrenta o arquirrival Internacional no sábado, dia 19, no Beira-Rio.

Além de Kannemann, o técnico Renato Gaúcho não terá o também zagueiro Gustavo Martins, lesionado, e os laterais-direitos João Pedro e Fábio, suspensos. Além do trio, são desfalques certos o venezuelano Soteldo e o paraguaio Villasanti, que estão a serviço de suas seleções na Data Fifa.

Por outro lado, o Imortal deve ter a volta dos zagueiros Jemerson e Rodrigo Ely. Eles estão recuperados de lesão e desfalcaram a equipe nos últimos jogos. Pedro Geromel, Rodrigo Caio e Natã são outras opções para o setor.

Assim, a escalação do Grêmio para enfrentar o Atlético-MG deve ter: Marchesín; Igor Serrote, Jemerson, Rodrigo Ely e Reinaldo; Dodi, Pepê, Edenilson, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

