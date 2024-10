Hummels insatisfeito com poucas oportunidades na Roma

Contratado na última janela de transferências, o zagueiro Mats Hummels ainda não jogou nesta temporada pela Roma, o que tem gerado estranheza na Itália, considerando a importância dessa contratação para o clube. Ao mesmo tempo, o jogador de 35 anos também não está satisfeito com a situação.

Em uma publicação em sua conta oficial no Instagram nesta terça-feira (8), Hummels compartilhou fotos dele na capital italiana, com a legenda: “Roma até agora. Em breve, vou incluir fotos de jogo, eu acho.”

Após chegar à final da Champions na temporada passada com o Borussia Dortmund, onde perdeu para o Real Madrid, Hummels se transferiu para a Roma como agente livre. Quando chegou, o zagueiro afirmou que precisaria de duas semanas para alcançar sua melhor forma. No entanto, já se passaram quatro semanas e ele ainda espera pela estreia no time italiano.

LEIA MAIS: Celular descartado coloca Lucas Paquetá em novas acusações de apostas

O treinador que trouxe Hummels, De Rossi, foi substituído por Ivan Juric. Embora Juric tenha convocado Hummels para os jogos, ele tem preferido escalar Gianluca Mancini, Evan N’Dicka e Mario Hermoso como titulares na defesa.

Uma publicação compartilhada por Mats Hummels (@aussenrist15)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.