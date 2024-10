Copa do Brasil: STJD marca julgamento de processos de Corinthians e Vasco

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) vai julgar, na sexta-feira, as ações do Vasco e Corinthians contra a mudança das datas de jogos das semifinais da Copa do Brasil. A entidade confirmou que uma reunião acontecerá no próximo dia 11, com início agendado para às 10h, para julgamento de oito processos.

A confusão aconteceu da seguinta maneira. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a data da decisão entre as equipes para o dia 20 de outubro. Além disso, a entidade antecipou os jogos do Brasileirão que envolvem os semifinalistas para os dias 16 e 17 de outubro.

Corinthians e Vasco entenderam que a decisão da CBF beneficiou Atlético e Flamengo. Ambos estarão com desfalques por conta da Data Fifa, caso o jogue fosse acontecer nos dias 16 e 17 de outubro. A entidade máxima do futebol, então, acatou o pedido e alterou o dia. Diante disso, Timão e Cruz-Maltino entraram com ação para alterar a mudança com seguintes argumentos:

– As datas-base da Copa do Brasil foram divulgadas no dia 5 de janeiro e, conforme o regulamento da CBF, “compete à DCO… elaborar e fazer cumprir o Calendário Anual das Competições e suas respectivas tabelas”;

– Perder atleta por Data Fifa não é motivo para mudar dia de jogo, como consta no regulamento: “A convocação de atletas para integrar seleções nacionais não assegura aos seus clubes o direito de alterar as datas de suas partidas em competições”.

– As partes que podem pedir mudança na data de uma partida são: clube mandante, federação mandante ou detentor dos direitos de transmissão.

Em campo

No duelo de ida, o Flamengo venceu o Corinthians por 1 a 0 e pode até empatar na partida de volta, na Neo Química Arena que se classifica para a decisão da competição. O Timão, por sua vez, precisa de uma vitória por dois gols ou mais para seguir para final.

Do outro lado da chave, o Atlético venceu o Vasco de virada por 2 a 1, na Arena MRV. Desta maneira, o Galo pode até empatar que avança. O Cruz-Maltino, assim, precisa vencer por dois ou mais gols para confirmar vaga na decisão.

