Lamine Yamal nega irritação com Flick: ‘Não fiquei satisfeito com meu jogo’

Promessa do Barcelona, Lamine Yamal se envolveu em uma polêmica na vitória da equipe sobre o Alavés, por 3 a 0, fora de casa, pela nona rodada da La Liga. Na ocasião, o jovem jogador foi substituído por Hansi Flick e saiu irritado de campo. Contudo, nesta terça-feira (8), Yamal negou os rumores de não ter gostado da escolha feita pelo treinador.

“Não, penso que mais do que zangado, foi que eu não fiquei satisfeito com meu jogo, exijo muito de mim mesmo e essa é a linha que devo seguir para jogar 100%”, explicou o camisa 19 do time espanhol em entrevista à Rádio Nacional.

O atleta ainda comentou sobre a conversa que teve com Flick após o ocorrido. Segundo Yamal, o técnico o questionou sobre a situação. Além disso, a joia do futebol espanhol aproveitou para elogiar o comandante, dizendo que é muito próximo de todo o elenco.

“Ele me perguntou por que eu estava assim, se foi por causa da mudança ou por causa do meu jogo. (Flick) É muito próximo de todos, dos que jogam mais, menos, dos veteranos. Dá muita confiança e isso transparece na equipe”, finalizou Lamine Yamal.

