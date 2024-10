Em dia de modelo, Borré, do Internacional, tem cobrança por gols no Gre-Nal

O colombiano Rafael Borré vive um grande momento no Internacional e, com isso, resolveu se arriscar na vida de modelo. Ele recebeu um convite para a campanha de lançamento de uma grife colombiana com apelo gaúcho e realizou parte do trabalho no Centro Histórico de Porto Alegre.

Durante a ação, o atacante ouviu diversos pedidos de torcedores para marcar gols no próximo Gre-Nal, que será disputado no dia 19 deste mês. Borré caminhou pela Rua dos Andradas, nas cercanias da Casa de Cultura Mário Quintana e no Viaduto Otávio Rocha, no Centro Histórico da capital, entre outros locais. As gravações aconteceram nos dias 17 de setembro, um dia após ele marcar na vitória por 3 a 0 sobre o Cuiabá, e 18 de setembro.

O jogador se surpreendeu com a recepção dos colorados e afirmou que na Alemanha a recepção era muito menor. O colombiano defendeu o Eintracht Frankfurt e o Werder Bremen antes de chegar ao Beira-Rio no início da temporada.

Números de Borré na temporada pelo Internacional

Atualmente, Borré se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda, diagnosticada no final de setembro. Existe otimismo quanto à sua atuação no clássico contra o Grêmio. Na temporada, Borré soma oito gols e uma assistência em 20 jogos. Sob o comando de Roger Machado, ele marcou em cinco oportunidades.

