Consultoria cobra valor milionário do Vasco na Justiça

A consultoria KPMG acionou a Justiça de São Paulo para cobrar R$ 5.363.140,93 da SAF do Vasco da Gama. O caso tramita na 27ª Vara Cível e há um pedido para que o processo corra em segredo de justiça. A informação é da coluna do “Ancelmo Gois, do O Globo”.

A empresa alega que não recebeu diversos valores desde sua contratação, em fevereiro de 2018, quando o Vasco tinha Alexandre Campello como presidente. Inicialmente, a KPMG prestou serviços para análise e entendimento da situação financeira do clube.

Posteriormente, o Vasco acrescentou aditivos no contrato. Um deles foi a possibilidade de criação da SAF. A KPMG foi responsável, aliás, pelo projeto de formação do clube-empresa, que foi concretizada em abril de 2022

Com a criação da SAF, a consultoria conseguiu bonificações baseados nos aportes feitos pela 777 Partners. A dívida apenas por este serviço é de R$ 4.437.910,41. O valor restante refere-se a parcelas mensais não pagas, também pela SAF, a partir de julho de 2022.

