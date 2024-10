Dorival confirma Abner e Igor Jesus como titulares contra o Chile

O técnico Dorival Júnior concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (09/10), véspera do duelo contra o Chile, que acontece nesta quinta (10/10), às 21h, em Santiago, pelas Eliminatórias da Copa. O treinador confirmou que já tem a escalação titular definida e quer mostrar um nível de futebol diferente do apresentado nas últimas partidas do Brasil.

“Já foi definido. A ideia era essa. O treinamento mostrou coisas boas. Todo mundo muito concentrado par que possamos fazer dois jogos de um nível muito diferente das últimas partidas. Principalmente do primeiro tempo da última partida. É um objetivo que todos nós temos, para que possamos reverter este quadro do momento. O Abner e o Igor Jesus vão começar contra o Chile, está confirmado.”, disse Dorival.

O Brasil deve começar o duelo contra o Chile com: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André, Lucas Paquetá; Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus

Dorival vê Ederson como um diferencial contra o Chile

O treinador também falou sobre o goleiro Ederson. Afinal, o arqueiro será titular contra o Chile e tem como características a saída de bola com os pés. Para Dorival, esse detalhe pode ser um diferencial.

Acho que é mais uma opção que nós temos. Tem um jogo com os pés considerado. Tem qualidade, sempre encontra uma solução importante. É natural que nós temos que entender o que o Chile vai apresentar. Como vai nos marcar na saída de bola. A forma que eles vem realizando nos deu a entender que ele tem duas formas, adiantando ou recuando a marcação. Então nós temos duas condições. O Ederson tem um grande aproveitamento, pode ser um desafogo. Mas o importante é que possamos eliminar o mais rápido possível essa linha defensiva para conseguirmos marcar.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.