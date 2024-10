Liverpool informa que Alisson só retorna aos gramados em novembro

“Alisson Becker sofreu uma lesão no tendão da coxa e não deve retornar antes da próxima pausa internacional”, diz o comunicado do Liverpool, se referindo à Data Fifa, de novembro.

Além disso, o jogador estará de fora do duelo com o Bayer Leverkusen, pela Champions, e diante de Arsenal e Chelsea, pela Premier League. Com a camisa do Brasil, não estará nos duelos válidos pelas Eliminatórias da América do Sul da Copa de 2026. Diante do Chile, em Santiago, e Peru, no Mané Garrincha, nos dias 10 e 15 de outubro, respectivamente.

Aos 30 minutos do confronto com o Crystal Palace, o atleta chutou a bola para longe. Contudo, no momento em que afastou qualquer perigo de sua meta, sentiu dores na parte posterior da coxa direita. Antes disso, já tinha tido uma lesão muscular, diante de Bournemouth e West Ham, e desfalcou os Reds por dois meses.