Casamento de Everton Cebolinha, do Flamengo, e Isa Ranieri chega ao fim após oito anos

Um dos casais mais queridinhos entre os rubro-negros, Éverton Cebolinha e Isa Ranieri se separaram após oito anos de união. A influenciadora confirmou o fim do casamento com o atacante do Flamengo através de uma publicação em seu Instagram, na manhã desta quarta-feira (9). O ex-casal tem três filhos frutos do relacionamento: Sofia, Pedro e Luca.

Isa Ranieri não especificou o motivo da decisão, mas esclareceu que ”crises são comuns a casais” e que ”só amor não basta”. Nesse sentido, os dois precisaram reconhecer seus limites como casal para poder preservar o amor e respeito entre eles. Sabe-se, porém, que o ex-casal não se segue mais nas redes sociais.

Everton Cebolinha está afastado de suas atividades desde a lesão sofrida no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no dia 11 de agosto. O atacante do Flamengo precisou passar por cirurgia para correção de ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo e só retorna aos gramados em 2025.

Fim do casamento

A notícia, conforme mencionado, ocorreu por meio de uma publicação no perfil de Isa no Instagram. A influenciadora fez questão de anunciar o fim da relação em respeito aos seguidores e antes de quaisquer especulações da mídia sobre o término.

“Em 8 anos de história, mergulhamos fundo e intensamente em tudo que construímos. Namoramos, nos casamos, tivemos nossos filhos, e fomos por muito tempo felizes, em Deus. Em todo esse tempo, fui a melhor que pude. Orei, entreguei, dei a minha vida, meu tempo e, sobretudo, toda minha saúde emocional pela nossa família” e prosseguiu:

“Nenhum casal é perfeito, e pasmem: todos passam por crises, isso é um fato. No entanto, da mesma forma que amor não falta, só amor não basta. Saber os nossos limites e com maturidade escolhermos a paz é fundamental para qualquer relacionamento, seja familiar, amoroso ou até uma amizade”, começou.

Ainda em seu desabafo, Isa disse que optaria por não expor o término se tivesse escolha, mas “o mundo midiático que vive de suposições” não tornaram seu desejo possível. O respeito e consideração pelas pessoas próximas também pesou na decisão do anúncio de forma pública.

“Juro que não desejava ter que expor isso. Queria apenas seguir a minha vida e pronto. Infelizmente isso não é possível pelo mundo midiático que nos rodeia e vive de suposições e ideias que nem sei de onde tiram. E claro, também em consideração a todas as pessoas que nos rodeiam, seguem e torcem tanto pela gente. Quem nos conhece de verdade sabe do nosso caráter, humildade e o amor que temos pelo elo que construímos”, e seguiu:

“Nada nesta vida acontece por acaso, mas sei que Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Então, eu creio que Ele continua e sempre esteve aqui, independentemente das circunstâncias. E com a paz que excede todo entendimento, decidimos seguir caminhos diferentes e pôr um ponto final. Por favor, peço respeito por nós dois, pela nossa família e principalmente pelos nossos filhos, que serão para sempre o nosso maior, melhor e mais precioso vínculo”, concluiu.

Fora da temporada do Flamengo

Cebolinha não atua pelo Rubro-Negro desde o dia 11 de agosto, quando deixou o campo aos 11 minutos do empate com o Palmeiras, no Maracanã, pelo Brasileirão. O atacante já estava sofrendo com problemas físicos antes mesmo de romper o tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo e, agora, passa pelo processo de recuperação no Departamento Médico do clube.

Em seu auge no Flamengo, e provavelmente desde que deixou o Grêmio, Everton Cebolinha tem prazo estimado para recuperação de quatro a seis meses. O jogador passou por cirurgia no dia 14 de agosto e só retorna aos trabalhos na próxima temporada.

