Inter corre risco de não pode utilizar atacante no Gre-Nal

O Inter foi surpreendido pela possibilidade de não poder usar o atacante Ricardo Mathias no Gre-Nal. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça (STJD) puniu o jovem atacante com suspensão de quatro partidas. No caso, por envolvimento em uma briga também no clássico com o Grêmio, mas na categoria sub-20.

Assim, o Colorado aguarda uma orientação se a punição é válida também para o profissional ou apenas para as categorias de base. Neste sentido, o departamento jurídico do clube buscará se inteirar sobre a situação. Caso a suspensão se estenda para o time principal, o Internacional tentará obter um efeito suspensivo. Até mesmo pelo fato de o técnico Roger Machado ter apenas uma opção certa para o Gre-Nal. Trata-se de Valencia, que ainda tenta dar sequência ao processo de recuperação e retomar a titularidade. Além disso, o principal atacante desde que o atual treinador assumiu, Borré, ainda se recupera de uma lesão na coxa esquerda.

Ele estava relacionado para o duelo com o Vitória, mas por conta dos incômodos, a comissão técnica preferiu preservá-lo. No compromisso seguinte, o empate com o Corinthians, fora de casa, ele seguiu como desfalque. Borré é um dos principais destaques da era Roger Machado, pois já marcou cinco gols. Na teoria, acreditava-se que a equipe sentiria falta da sua contribuição ofensiva. Mesmo assim, o Inter conseguiu marcar cinco vezes nas últimas duas partidas.

Roger terá que promover pelo menos uma mudança no Inter

A única ausência certa até aqui para o comandante é o volante Thiago Maia. Afinal, ele recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. Com isso, o treinador sinalizou que Bruno Henrique deva ser o seu substituto entre os 11 iniciais. O Internacional atualmente ocupa a sexta colocação da Série A, com 46 pontos, e não perde na competição há nove jogos. O Gre-Nal vai ocorrer em 19 de outubro, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio.

