Flamengo divulga informações sobre a venda de ingressos para o FlaxFlu

O Flamengo informou que a venda de ingressos para o clássico com o Fluminense começa nesta quinta-feira (10), às 10h (de Brasília). As equipes se enfrentam no dia 17 de outubro, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Inicialmente, os sócios-torcedores terão prioridades na compra dos bilhetes. A venda para o público geral começa apenas na sexta-feira, às 12h. Esses poderão garantir as entradas pela internet. Afinal, os pontos de venda físicos só abrirão no dia 15, para compra e retirada de gratuidade.

Para o torcedor rubro-negro, o ingresso mais barato, no Setor Norte, custa R$ 80 (inteira). O mesmo vale para os tricolores, que ficarão no Setor Sul.

Veja os valores

Norte (Flamengo)

– Diamante: R$20,00

– Platina: R$28,00

– Ouro: R$28,00

– Prata: R$32,00

– Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00)

Leste Superior (Misto)

– Diamante: R$20,00

– Platina: R$28,00

– Ouro: R$28,00

– Prata: R$32,00

– Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00)

Leste Inferior (Misto)

– Diamante: R$25,00

– Platina: R$35,00

– Ouro: R$35,00

– Prata: R$40,00

– Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)

Oeste inferior (Misto)

– Diamante: R$25,00

– Platina: R$35,00

– Ouro: R$35,00

– Prata: R$40,00

– Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)

Maracanã Mais (Misto)

– Diamante: R$206,25

– Platina: R$258,75

– Ouro: R$258,75

– Prata: R$285,00

– Público Geral: R$600,00 (meia R$337,50)

Sul (Visitante)

– Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.